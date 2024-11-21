Калининградским ветеранам вдвое увеличат выплату ко Дню Победы

В Калининградской области к 80-летию Дня Победы в два раза увеличат выплату ветеранам войны. С инициативой перед депутатами Заксобрания выступил губернатор Алексей Беспрозванных.
В четверг, 21 ноября, глава региона представил проект бюджета на 2025 год и двухлетнюю перспективу.
«В год 80-летия Победы особое внимание — к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам становления области. Размер выплаты ко Дню Победы увеличиваем в 2 раза. Также вырастут выплаты Героям Советского Союза и Российской Федерации и членам их семей, пособия детям и семьям погибших при исполнении воинского долга. Дополнительно выделено на поддержку этих категорий граждан более 40 млн рублей. Всего выплаты получат 4 тысяч человек в общей сумме около 150 млн рублей», — отметил Беспрозванных.
Оргкомитет по подготовке к празднованию круглой даты уже создан. И в него войдут не только представители власти, но и «различные группы населения».
«Мы готовимся ещё к очень важной дате — это 80-летие Калининградской области. Празднование придётся на 2026 год», — отметил губернатор.