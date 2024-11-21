Калининградским ветеранам вдвое увеличат выплату ко Дню Победы

«В год 80-летия Победы особое внимание — к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам становления области. Размер выплаты ко Дню Победы увеличиваем в 2 раза. Также вырастут выплаты Героям Советского Союза и Российской Федерации и членам их семей, пособия детям и семьям погибших при исполнении воинского долга. Дополнительно выделено на поддержку этих категорий граждан более 40 млн рублей. Всего выплаты получат 4 тысяч человек в общей сумме около 150 млн рублей», — отметил Беспрозванных.