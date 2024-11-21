Виталий Хоценко рассказал о ликвидации крупной свалки на Левом берегу Омска

«Весной здесь будет высажен газон. Полигон действовал с 1952 до 2015 года. Это не первая свалка, которую рекультивировали на территории Омска. Ранее завершены работы по рекультивации в Центральном и Советском округах. Полигон в Ленинском округе подрядчик обещает сдать до конца года», — отметил губернатор.