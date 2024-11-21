Виталий Хоценко рассказал о ликвидации крупной свалки на Левом берегу Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ликвидации третьего объекта накопленного экологического вреда на территории города.
«Весной здесь будет высажен газон. Полигон действовал с 1952 до 2015 года. Это не первая свалка, которую рекультивировали на территории Омска. Ранее завершены работы по рекультивации в Центральном и Советском округах. Полигон в Ленинском округе подрядчик обещает сдать до конца года», — отметил губернатор.
За время эксплуатации на левобережном полигоне накопилось около 3,8 млн кубометров отходов, занимавших площадь 42,2 га. После рекультивации территорию бывшей свалки восстанавливают: укладывают плодородный грунт и засевают многолетними травами.
В рамках нацпроекта «Экология» были заключены контракты на ликвидацию четырех закрытых свалок в Омске. Отходы там накапливались с середины прошлого века. В настоящее время работы завершены в Центральном, Советском и Кировском округах. В процессе — рекультивация последнего объекта в Ленинском округе.