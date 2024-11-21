Кремль: Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России и Беларуси находятся в постоянном контакте на тему потенциальных угроз Запада в адрес Минска, передает ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что Россия несет ответственность за обеспечение безопасности Союзного государства. А также подчеркнул, что Беларусь сталкивается с потенциальными угрозами в свой адрес.
— Беларусь действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране, — констатировал он.
Еще Дмитрий Песков напомнил, что об этом же ранее неоднократно заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко. И сказал о постоянных контактах Минска и Москвы по этим вопросам.
— На этот счет постоянно по линии наших специальных служб идут контакты, разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших двух стран, — прокомментировал представитель Кремля.
Песков указал, что в рамках Союзного государства Россия несет обязательства по обеспечению безопасности союзной Беларуси. И, что эти обязательства фигурируют в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания, недавно опубликованных.
Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал, комментируя заявление председатели комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, заявившего, что Запад стремиться открыть второй фронт в Беларуси, чтобы создать там новый антироссийский плацдарм.
Накануне мы писали, что ОНТ раскроет, кто планирует военное вторжение в Беларусь. После в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь. Еще фильм ОНТ озвучил сценарии Запада по захвату власти в Беларуси.
А в КГБ сообщили член террористической организации «Полк Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Кроме того, КГБ Беларуси сообщил, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.