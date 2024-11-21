Кремль: Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада

Накануне мы писали, что ОНТ раскроет, кто планирует военное вторжение в Беларусь. После в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь. Еще фильм ОНТ озвучил сценарии Запада по захвату власти в Беларуси.