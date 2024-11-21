Беспрозванных потратит в 2025 году 148 млрд рублей

Дефицит бюджета составит 6,4 млрд рублей. На плановый период 2026—2027 годов бюджет сформирован с профицитом в сумме 6,7 млрд рублей.
Цель — в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечить бездефицитный баланс бюджета, указал Беспрозванных, назвав в числе приоритетов обеспечение калининградцев качественной водой, строительство и реконструкция тельных, газификация, капремонт жилья. Ожидается, что по итогам 2025 года государственный долг составит менее 37% налоговых и неналоговых доходов, а за три года снизится до 26%.
Базой для областного бюджета являются налоговые и неналоговые доходы. По представленному проекту они обеспечивают 70% общего объема доходов и 96% доходов на совокупное покрытие расходов. Для баланса важны параметры дотаций из федерального бюджета. В 2025 году их объем 3,2 млрд рублей. В 2025 году налоговые и неналоговые доходы составят почти 88 млрд рублей. Рост к оценке 2024 года — 4,8%. К 2027 году они увеличатся более чем до 96 млрд рублей или на 15 процентов к текущему году.
Беспрозванных ожидает, что налоговые доходы вырастут на 5,3%. «Основной источник налоговых доходов — НДФЛ вырастит на 9 процентов. В значительной степени это связано с ростом заработной платы на предприятиях и организациях области. Поступления налога на прибыль в совокупности с упрощенной системой налогообложения увеличатся на 7%», — сказал губернатор.
Неналоговые доходы бюджета Калининградской области запланированы в объеме 3,7 млрд рублей. В основном это: доходы от размещения остатков средств на едином казначейском счете — 2,3 млрд рублей и штрафы, в том числе за нарушения правил дорожного движения более 400 млн рублей.
Алексей Беспрозванных озвучил приоритеты в бюджетных расходах: 62 млрд рублей потратят на строительство социальных объектов, а также на меры поддержки граждан. Значительные средства — 27 млрд рублей — направят на инвестиции в создание новой инфраструктуры для повышения комфорта и безопасности граждан, а также в создание новых рабочих мест как основы для роста благосостояния населения. На ремонт и оснащение учреждений социального блока в 2025 году предусмотрено 5,3 млрд рублей, а на три года — 8,4 млрд рублей. Более 4 млрд рублей — на ремонт и оснащение 34 учреждений здравоохранения и 189 учреждений образования.
В 2025 году будут введены в эксплуатацию 4 новых школы на 4 тысячи мест — две школы в Калининграде, одну в Светлогорске и одну по концессии в Гурьевске. Начнётся строительство школы в Калининграде по улице Героя России Мариенко со стоимостью строительства более 3,6 млрд рублей. Кроме того, в следующем году начнётся строительство больницы в Багратионовске. Также запланировано строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
«В областной бюджетной сфере занято более 32 тысяч человек. Фонд оплаты труда увеличится на 11%. А всего на финансирование государственных услуг предусмотрено более 29 млрд рублей с ростом на 12% или более, чем на 3 млрд рублей», — добавил губернатор Калининградской области.