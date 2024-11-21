Беспрозванных потратит в 2025 году 148 млрд рублей

Базой для областного бюджета являются налоговые и неналоговые доходы. По представленному проекту они обеспечивают 70% общего объема доходов и 96% доходов на совокупное покрытие расходов. Для баланса важны параметры дотаций из федерального бюджета. В 2025 году их объем 3,2 млрд рублей. В 2025 году налоговые и неналоговые доходы составят почти 88 млрд рублей. Рост к оценке 2024 года — 4,8%. К 2027 году они увеличатся более чем до 96 млрд рублей или на 15 процентов к текущему году.