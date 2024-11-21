Госдума приняла закон о передаче Москве части полномочий по управлению «Сколково»

Документ предусматривает право органов госвласти г. Москвы и (или) организаций, которые созданы правительством Москвы, осуществлять следующие функции: проводить мероприятия, в том числе совместно с управляющей компанией, направленные на достижение целей реализации проекта; содействовать в реализации проекта в части организации исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, в том числе путем создания объектов инфраструктуры территории центра и обеспечения возможности их использования. При этом органы госвласти г. Москвы и (или) организации, которые учреждены правительством Москвы, вправе поручать осуществление таких функций третьим лицам.