Госдума приняла закон о передаче Москве части полномочий по управлению «Сколково»

Законом предусматривается передача части функций Фонда «Сколково» по развитию инновационного Центра «Сколково» и обеспечению жизнедеятельности на его территории органам государственной власти г. Москвы и (или) организациям, которые учреждены правительством Москвы (Фонд «Сколково» является в отношении инновационного центра «Сколково» управляющей компанией). Финансовое обеспечение реализации соответствующих функций будет осуществляться за счет средств бюджета г. Москвы, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством РФ.
Документ предусматривает право органов госвласти г. Москвы и (или) организаций, которые созданы правительством Москвы, осуществлять следующие функции: проводить мероприятия, в том числе совместно с управляющей компанией, направленные на достижение целей реализации проекта; содействовать в реализации проекта в части организации исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, в том числе путем создания объектов инфраструктуры территории центра и обеспечения возможности их использования. При этом органы госвласти г. Москвы и (или) организации, которые учреждены правительством Москвы, вправе поручать осуществление таких функций третьим лицам.
Закон вступит в силу по истечении 90 календарных дней после дня его официального опубликования.