Башкирия стала чемпионом по развитию спорта и физкультуры

«Искренне надеюсь, что мои достижения послужат примером для молодёжи, а также помогут развивать спортивное движение в нашей большой и сильной стране. Я верю, что спортивные успехи — это не только личные победы спортсменов, но и вклад в общее благополучие общества. Спасибо за поддержку и внимание к моим достижениям».