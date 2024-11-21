Башкирия стала чемпионом по развитию спорта и физкультуры

О заслугах республики объявили 20 ноября в Москве на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2024 год, сообщили в правительстве РБ.
Башкирия стала финалистом премии в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта).
Как отметил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, престижная награда объединяет башкирских спортсменов, тренеров и всех, кто вносит весомый личный вклад в популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, в развитие спорта и современной спортивной инфраструктуры.
«Поздравляю всех лауреатов и участников премии за выдающиеся успехи. Уверен, что присуждение Национальной спортивной премии послужит ярким, вдохновляющим стимулом для новых побед», — сказал Ирек Сагитов.
Также финалистом в номинации «Гордость России» стал башкирский спортсмен, олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов. По его мнению, быть номинантом в Национальной спортивной премии — это высокая честь, которая является не только признанием его достижений, но и отражает усилие всей команды, которая поддерживает спортсмена на протяжении всей его карьеры.
«Искренне надеюсь, что мои достижения послужат примером для молодёжи, а также помогут развивать спортивное движение в нашей большой и сильной стране. Я верю, что спортивные успехи — это не только личные победы спортсменов, но и вклад в общее благополучие общества. Спасибо за поддержку и внимание к моим достижениям».
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что — Национальная премия ежегодно отмечает тех, кто внёс наибольший вклад в достижение показателей, которые поставил президент России.
«70% граждан должны регулярно заниматься физической культурой. Герои спорта являются ролевыми моделями, привлекают сотни, тысячи и миллионы мальчишек и девчонок, помогают делать правильный выбор в сторону здорового образа жизни. Спорт позволяет нам не только быть в хорошей форме, но и повышать производительность труда», — сказал Дмитрий Чернышенко на церемонии награждения Башкирии.
Напомним, в 2024 году в республике появилась большая спортивная инфраструктура — 13363 спортивных объекта, 68 центров тестирования ГТО и 70 подразделений в сфере физической культуры и спорта.
Спортом в республике занимается 58,2% населения. В 2023 году Башкортостан принимал Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», в 2024 году — форум «Россия — спортивная держава». Также в этом году состоялось открытие трех крупнейших спортивных объектов — Дворца борьбы, комплекса сооружений для гребного слалома и Центра фехтования".