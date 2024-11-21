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Военные учились защищать военкоматы от нападения в Могилеве

Белорусские военные отрабатывают возможные варианты боевого столкновения с условным противником, а также проверяют мобилизационную готовность на местах.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Военные провели розыгрыш тактического эпизода на сборах мобилизационных органов и военных комиссариатов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее стало известно, что в ходе сбора в Могилеве будут отработаны «практические действия по отражению нападения условного противника на военный комиссариат».

«Участникам сбора показывают порядок организации охраны и обороны объектов военного комиссариата, а также действия по отражению нападения на комиссариат», — сказано в сообщении.

Также в рамках данного мероприятия военные подвели итоги соответствующей работы. Лучшими среди органов военного управления стало командование ССО, а среди военных комиссариатов — военный комиссариат Витебской области.

Текущий учебный год в белорусской армии проходит как Год полевой выучки. Следующий учебный год в войсках объявлен Годом воинского мастерства.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что главным мероприятием по боевой подготовке для белорусской армии станет стратегическое учение «Запад-2025», которое будет проводиться вместе с российскими союзниками.

учения