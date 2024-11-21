Военные учились защищать военкоматы от нападения в Могилеве

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Военные провели розыгрыш тактического эпизода на сборах мобилизационных органов и военных комиссариатов, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Ранее стало известно, что в ходе сбора в Могилеве будут отработаны «практические действия по отражению нападения условного противника на военный комиссариат».
«Участникам сбора показывают порядок организации охраны и обороны объектов военного комиссариата, а также действия по отражению нападения на комиссариат», — сказано в сообщении.
Также в рамках данного мероприятия военные подвели итоги соответствующей работы. Лучшими среди органов военного управления стало командование ССО, а среди военных комиссариатов — военный комиссариат Витебской области.
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