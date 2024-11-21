Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Планы «Лукойла» в Казахстане обсудили Токаев и Алекперов

Главе государства представили интересные для обеих сторон направления сотрудничества.

Источник: Акорда

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акционера ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова, сообщает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

«️Глава государства обсудил с Вагитом Алекперовым ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли», — указывается в сообщении.

Президента проинформировали об итогах работы российской компании и ее планах на ближайшее будущее.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как “Лукойл”, способствует модернизации энергетической отрасли и укреплению экономического потенциала нашей страны», — отметили в Акорде.