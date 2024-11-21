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МИД Беларуси призвал государства, пострадавшие от санкций, объединиться

Мир должен освободиться от монополии одной валюты и обрести альтернативу, чтобы противостоять санкциям, уверены в белорусском МИД.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Практика незаконных односторонних ограничительных мер должна быть отменена, она нарушает основные принципы международного права, завил замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич на Международной конференции «Санкции, бизнес, права человека».

Конференция организована Специальным докладчиком Совета ООН по правам человека, влиянию санкций на права человека Еленой Довгань, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«В сложившихся условиях мы призываем государства-единомышленники, все государства, уже страдающие из-за санкций, всех сочувствующих объединиться в поиске путей создания систем облегчения международных финансовых расчетов», — заявил Амбразевич.

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