NBC: Трамп в первый день на посту президента займется нелегальной миграцией

«Несомненно, в ближайшее время, скорее всего в первый же день, будет много движения в иммиграционной сфере, — приводит телеканал слова одного из приближенных к Трампу людей. — Он будет стремиться продемонстрировать, что его предвыборные обещания не были пустыми». Избранный президент США ранее подтвердил, что после инаугурации намерен ввести режим чрезвычайной ситуации и задействовать военных для урегулирования ситуации с нелегальной миграцией. Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении.