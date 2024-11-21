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NBC: Трамп в первый день на посту президента займется нелегальной миграцией

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день работы на своем посту займется преимущественно вопросами нелегальной миграции. Ожидается, что после приведения к присяге 20 января он подпишет не менее пяти указов для решения этой проблемы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Несомненно, в ближайшее время, скорее всего в первый же день, будет много движения в иммиграционной сфере, — приводит телеканал слова одного из приближенных к Трампу людей. — Он будет стремиться продемонстрировать, что его предвыборные обещания не были пустыми». Избранный президент США ранее подтвердил, что после инаугурации намерен ввести режим чрезвычайной ситуации и задействовать военных для урегулирования ситуации с нелегальной миграцией. Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении.

Как отмечает телеканал, советники Трампа также ведут работу над стратегией прекращения конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. Ранее пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый же день своего президентства.

Республиканец Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов Камале Харрис, являющейся вице-президентом страны. По итогам выборов республиканцам удалось взять под контроль Сенат и Палату представителей Конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Трамп Дональд