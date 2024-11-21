Юрий Слюсарь: «Транспортная отрасль Дона нуждается в развитии»

Нужно готовить на федеральный уровень инициативы по развитию транспортной отрасли Ростовской области, считает временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Акцент должен быть сделан на рынке грузовых и пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
— Ростов, регион, в силу своего географического положения и экономического потенциала, должен участвовать в большом количестве федеральных программ, связанных с развитием транспортной отрасли. Надо реализовывать те программы на региональном уровне, которые уже предусмотрены, инициировать новые. Состояние транспортной отрасли предполагает, что многое предстоит еще сделать — с акцентом на рынок перевозок, — об этом врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил средствам массовой информации, комментируя итоги работы на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России».
Юрий Слюсарь рассказал об уже реализуемых и планируемых проектах совместно с федеральным центром. Одним из них является расширение трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Ростова — 94 км. Это одно из наиболее узких мест, где все потоки сходятся и движение, особенно летом, сильно затруднено. Запланировано сделать дорогу шестиполосной.
— Коллеги нас уверили, что проект получил поддержку. Это федеральный проект, реализацию которого почувствуют все жители Ростовской области, потому что эта дорога проходит по территории области. Это не только сообщение между регионами, но и значительное внутриобластное сообщение, которое будет улучшено, — отметил врио губернатора.
В целом, по оценке Юрия Слюсаря, транспортная отрасль входит в число наиболее волнующих тем для жителей Ростовской области. В этом он убедился в первые же дни работы в регионе, в том числе — получая комментарии земляков в своём телеграм-канале. Узнав о проблеме из обратной связи с жителями, врио губернатора лично ознакомился с работой общественного транспорта, а позже встретился с руководителями компаний-перевозчиков.
Юрий Слюсарь убеждён, что транспортные компании, получающие поддержку из бюджета, должны отвечать повышением качества услуг для пассажиров.
— Мы оказываем поддержку — а они улучшают качество. И результат должен быть виден в краткосрочном периоде. Потому что есть вопиющие случаи, связанные с регулярностью. Повторять не буду. Нужно устранять, и устранять быстро, — заявил глава области.