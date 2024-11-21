Юрий Слюсарь: «Транспортная отрасль Дона нуждается в развитии»

В целом, по оценке Юрия Слюсаря, транспортная отрасль входит в число наиболее волнующих тем для жителей Ростовской области. В этом он убедился в первые же дни работы в регионе, в том числе — получая комментарии земляков в своём телеграм-канале. Узнав о проблеме из обратной связи с жителями, врио губернатора лично ознакомился с работой общественного транспорта, а позже встретился с руководителями компаний-перевозчиков.