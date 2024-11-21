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Речан рассказал, о чем глава Минэнерго Молдовы будет договариваться с «Газпромом»

Парликов на переговорах с представителями «Газпрома» будет обсуждать поставки газа в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов отправляется в Санкт-Петербург на переговоры с российским поставщиком газа, чтобы обсудить альтернативные маршруты поставки топлива для приднестровского региона. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан.

Напомним, глава Минэнерго Молдовы сообщил в среду о том, что получил приглашение от ПАО «Газпром» на переговоры по поставкам газа, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

«Это для нас очень серьезная тема. Речь идет о транзите газа для приднестровского региона, потому что там живут граждане Молдовы, кроме того, потребители Правобережья Днестра пользуются существующими тарифами на электроэнергию за счет того, что газ продолжает поступать в регион. Поэтому там будут обсуждаться вопросы бесперебойных поступлений газа».

сказал Речан в эфире TV8.

Речан заявил, что в данном случае речь не идет о попытках переубедить Украину, которая останавливает транзит российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года, но это не единственный путь поставок голубого топлива в республику, а вопрос альтернативных путей может обсуждаться и есть возможность договориться.

Речан также отметил, что Молдова уже закупила запасы газа для потребности до конца декабря текущего года, а к концу ноября приобретет необходимые объемы на январь 2025-го.

Газпром