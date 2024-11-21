Речан рассказал, о чем глава Минэнерго Молдовы будет договариваться с «Газпромом»

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов отправляется в Санкт-Петербург на переговоры с российским поставщиком газа, чтобы обсудить альтернативные маршруты поставки топлива для приднестровского региона. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан.
«Это для нас очень серьезная тема. Речь идет о транзите газа для приднестровского региона, потому что там живут граждане Молдовы, кроме того, потребители Правобережья Днестра пользуются существующими тарифами на электроэнергию за счет того, что газ продолжает поступать в регион. Поэтому там будут обсуждаться вопросы бесперебойных поступлений газа».
Речан заявил, что в данном случае речь не идет о попытках переубедить Украину, которая останавливает транзит российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года, но это не единственный путь поставок голубого топлива в республику, а вопрос альтернативных путей может обсуждаться и есть возможность договориться.
Речан также отметил, что Молдова уже закупила запасы газа для потребности до конца декабря текущего года, а к концу ноября приобретет необходимые объемы на январь 2025-го.