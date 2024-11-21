Речан рассказал, о чем глава Минэнерго Молдовы будет договариваться с «Газпромом»

«Это для нас очень серьезная тема. Речь идет о транзите газа для приднестровского региона, потому что там живут граждане Молдовы, кроме того, потребители Правобережья Днестра пользуются существующими тарифами на электроэнергию за счет того, что газ продолжает поступать в регион. Поэтому там будут обсуждаться вопросы бесперебойных поступлений газа».