МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Согласно сообщению МУС, у суда есть основания полагать, что Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант «сознательно лишили гражданское население» в секторе Газа необходимых для выживания воды, лекарств, продовольствия, медицинских принадлежностей, топлива и электричества.
При этом, несмотря на предупреждения и призывы международных организаций и структур, а также лидеров других государств, Израиль допустил только «минимальную гуманитарную помощь». «Никакой явной военной необходимости или иного обоснования» подобным ограничениям выявлено не было. В связи с этим палата МУС подозревает, что Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант несут уголовную ответственность за использование голода в качестве метода ведения войны.
Также выдан ордер на арест командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммада Дейфа, который, как сообщал ЦАХАЛ, был убит в результате израильского авиаудара летом 2024 года. Прокуратура имеет данные о совершенных им военных преступлениях в Израиле и на палестинских территориях с 7 октября 2023 года. Сведения о его смерти до сих пор проверяются, уточняется в заявлении.
МУС отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Израиль не присоединился к Римскому статуту МУС и не признает его юрисдикцию. Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что, выдав ордер на арест, Международный уголовный суд перешел «на сторону региональной войны» против Израиля.
7 октября 2023 года боевики палестинского «Хамаса» вторглись на юг Израиля. В результате нападения погибли более 1,2 израильтян, а 253 гражданина страны были похищены и увезены в сектор Газа, где часть из них остаются до сих пор. В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию, целью которой стало уничтожение «Хамаса» и его военной инфраструктуры в анклаве, а также освобождение заложников. По данным палестинской стороны, за это время число погибших палестинцев превысило 43 тыс.
С запросом выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта и трех лидеров «Хамаса» (Исмаила Хания и Яхью Синвара, также погибли) в мае 2024 года обратился прокурор МУС Карим Хан. Незадолго до этого в его адрес прозвучали обвинения в сексуальных домогательствах к сотруднице суда. Все обвинения он отрицал, утверждая, что против него и его офиса ведется «кампания дезинформации». В ноябре МУС начал собственное расследование. Его призывали временно отойти от исполнения своих обязанностей на время разбирательства, но он продолжает работу в качестве прокурора.