МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

С запросом выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта и трех лидеров «Хамаса» (Исмаила Хания и Яхью Синвара, также погибли) в мае 2024 года обратился прокурор МУС Карим Хан. Незадолго до этого в его адрес прозвучали обвинения в сексуальных домогательствах к сотруднице суда. Все обвинения он отрицал, утверждая, что против него и его офиса ведется «кампания дезинформации». В ноябре МУС начал собственное расследование. Его призывали временно отойти от исполнения своих обязанностей на время разбирательства, но он продолжает работу в качестве прокурора.