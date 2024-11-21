Все министры в правительстве Узбекистана сохранили посты

Накануне на заседании законодательной палаты Узбекистана по представлению президента страны Шавката Мирзиёева премьер-министром страны был переназначен Абдулла Арипов, работающий на этом посту с декабря 2016 года. После одобрения премьера проводится процедура формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом страны после одобрения их кандидатур по представлению главы государства законодательной палатой. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов.