Все министры в правительстве Узбекистана сохранили посты

ТАШКЕНТ, 21 ноя — РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в четверг одобрила новый состав кабинета министров республики, все министры и вице-премьеры прежнего состава сохранили в нем свои посты, сообщили РИА Новости в нижней палате парламента.
Накануне на заседании законодательной палаты Узбекистана по представлению президента страны Шавката Мирзиёева премьер-министром страны был переназначен Абдулла Арипов, работающий на этом посту с декабря 2016 года. После одобрения премьера проводится процедура формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом страны после одобрения их кандидатур по представлению главы государства законодательной палатой. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов.
«Депутаты законодательной палаты рассмотрели поименно каждую из кандидатур на должности в члены нового состав кабмина, представленные президентом, и проголосовали за представленный список, все министры и вице-премьеры прежнего состава сохранили в нем свои посты», — сказал представитель нижней палаты.
Члены кабмина приступают к выполнению своих обязанностей после их утверждения указом президентом Узбекистана.
Формирование нового правительства в Узбекистане произошло после итогов очередных выборов на пятилетний срок и формирования обеих палат парламента — законодательной палаты и сената. Выборы в нижнюю палату состоялись 27 октября, в сенат —