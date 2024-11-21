Захарова: РФ не будет заниматься благотворительными поставками газа в Австрию

Компания OMV 14 ноября сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве против «Газпром экспорт» из-за временного прекращения поставок российского газа в 2022 году. В связи с этим OMV решила взыскать присужденные ей €230 млн за недопоставку газа по контракту в Германию с российской компании в счет платежей по договору на поставку в Австрию, а также проценты и судебные издержки. Идя на такой шаг, компания ожидала ухудшения отношений по австрийскому контракту вплоть до прекращения поставок газа. При этом в OMV заявил, что «положительный эффект от возмещения убытков, безусловно, перевешивает эти риски». 16 ноября компания сообщила, что ~поставки действительно прекратились~.