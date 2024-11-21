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Лукашенко и Крутой обсудили подготовку заседания ВГС

Мероприятие, на котором лидеры Беларуси и России утвердят новую концепцию безопасности Союзного государства и обсудят другие вопросы, пройдет в Минске в начале декабря.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял в четверг с докладом главу своей администрации Дмитрия Крутого, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что они обсудили подготовку проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в Минске в начале декабря. Ожидается, что на ВГС лидеры Беларуси и России утвердят новую союзную концепцию безопасности.

Крутой также доложил об организации предстоящих зарубежных визитов главы государства и ходе строительства Минского международного выставочного центра, открыть который планируется в 2025 году.

Еще одна тема разговора — создание нормативно-правового акта, который определит полномочия председателей райисполкомов. Данный вопрос обсуждался на заседании президиума Всебелорусского народного собрания 19 ноября. Тогда Лукашенко заявлял, что нужно рассмотреть вопрос о статусе, которым обладает глава района, поскольку сегодня местная вертикаль задействована не так, как должно быть.

В четверг президент подчеркнул важность оперативной доработки и скорейшего принятия документа, который определит статус председателей РИК.

Лукашенко Александр