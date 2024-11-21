Лукашенко и Крутой обсудили подготовку заседания ВГС

Еще одна тема разговора — создание нормативно-правового акта, который определит полномочия председателей райисполкомов. Данный вопрос обсуждался на заседании президиума Всебелорусского народного собрания 19 ноября. Тогда Лукашенко заявлял, что нужно рассмотреть вопрос о статусе, которым обладает глава района, поскольку сегодня местная вертикаль задействована не так, как должно быть.