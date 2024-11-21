В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2»

«Батарея ЗРК “Тор-М2” способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях», — отмечается в сообщении.