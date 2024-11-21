В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2»

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», они были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО, сообщила в четверг пресс-служба белорусского минобороны.
«В Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов “Тор-М2”. Поступившие в Беларусь комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В сообщении подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях.
«Батарея ЗРК “Тор-М2” способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях», — отмечается в сообщении.
Там также приводится комментарий начальника зенитных ракетных войск — начальника управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика, который подчеркнул, что отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы.
«Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны», — добавил он.