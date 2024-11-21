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«Возраст!»: мэр Лошкин прокомментировал отставку главы Курчатовского района

Глава Курчатовского района Челябинска уволился из-за пенсионного возраста.

Источник: Комсомольская правда

На встрече с журналистами избранный мэр Челябинска Алексей Лошкин прокомментировал увольнение главы Курчатовского района Сергея Антипова. Антипов сложил полномочия из-за возраста.

— Что касается Курчатовского района — возраст! Сергей Васильевич пенсионного возраста, принял для себя добровольное решение об уходе, — рассказал Лошкин.

Причину ухода с поста главы Ленинского района Александра Орла с дальнейшим назначением в Коркино Лошкин он назвал понятной.

— Я назову это текущей ротацией. Не стоит говорить, что что-то вышло за рамки процесса управления, и не стоит здесь искать каких-то скрытых смыслов, — объяснил мэр.

О приемниках глав говорить пока рано. Себя Лошкин называет не сторонником эмоциональных быстрых решений — мэр будет внимательно следить за работой исполняющих обязанности.

Об отставке Сергея Антипова стало известно 21 ноября. И.о. руководителя станет замглавы района Константин Матыгин.