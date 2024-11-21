В Белоруссию прибыла новая партия российских ЗРК «Тор-М2»

Там констатировали, что новый комплекс может выполнять боевые задачи в любых климатических условиях. Так, батарея ЗРК «Тор-М2» в состоянии «одновременно поразить 16 целей с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км» как днем, так и ночью.