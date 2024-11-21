В Белоруссию прибыла новая партия российских ЗРК «Тор-М2»

«Поступившие в Беларусь комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Там констатировали, что новый комплекс может выполнять боевые задачи в любых климатических условиях. Так, батарея ЗРК «Тор-М2» в состоянии «одновременно поразить 16 целей с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км» как днем, так и ночью.
Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии полковник Андрей Северинчик назвал поступление новой партии ЗРК «ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества» России и Белоруссии.
До этого, 23 октября, министерства обороны Белоруссии и России на заседании совместной коллегии в Минске утвердили план сотрудничества, который включает в себя более 160 мероприятий. Главным из них станет проведение в 2025 году совместного стратегический учений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».
Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Белый 19 октября также сообщал, что белорусские военнослужащие направлены в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров в рамках продолжения программы совместной подготовки военных двух стран. Лучшие кадры из прошедших обучение станут штатными инструкторами в соединениях и воинских частях Белоруссии. Министр обороны Республики Виктор Хренин 23 октября констатировал, что сотрудничество России и Белоруссии по подготовке военных кадров является эффективным.