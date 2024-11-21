В Словакии расследуют законность дарения военной техники Украине

Действующее словацкое правительство социал-демократа Роберта Фицо считает, согласно заявлениям его представителей и самого премьера, что дарение военной техники Украине нанесло значительный ущерб безопасности Словакии. Прежние власти направили в дар Киеву, в частности, эскадрилью сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и ракетно-зенитную систему С-300. В результате этого, как говорят они, республика осталась без эффективных средств ПВО. Общая сумма военной помощи, оказанной Братиславой Киеву, оценивается примерно в €700 млн.