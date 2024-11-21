Полковник Ходаренок: слова Зеленского о Крыме — первый шаг к осознанию реальности

К примеру, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в его планы входит завершение конфликта на Украине в течение суток. К Соединенным Штатам можно относиться по-разному, но в военном и экономическом отношении в настоящее время это держава номер один в мире. И после подобных заявлений Трампа Зеленский должен ~встать по стойке смирно, надеть головной убор, приложить пальцы к его козырьку и сказать граду и миру~: «генеральную линию республиканской партии США и лично товарища Дональда Фрэдовича Трампа горячо одобряем и поддерживаем и я, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами и президент государства сделаю все возможное, чтобы планы президента США были воплощены в жизнь».