«Если они хотят. Не хотят — это их право». Лукашенко сказал сообщить в СМИ о сборе подписей другими претендентами на пост президента при их желании

Здесь же белорусский лидер указал на то, что необходимо соблюдать равновесие в этом вопросе — «ибо опять же будут упрекать». При этом Лукашенко заметил, что дело даже в том, сколько инициативных подписей собрано инициативными группами. Но лично для него важно наблюдать процесс сбора подписей и то, что говорят люди.