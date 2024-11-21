«Если они хотят. Не хотят — это их право». Лукашенко сказал сообщить в СМИ о сборе подписей другими претендентами на пост президента при их желании

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал сообщение для руководителей белорусских средств массовой информации, сообщает пресс-служба президента.
В частности, встречаясь с руководителем и координаторами своей инициативной группы 21 ноября Александр Лукашенко обратился к журналистам с просьбой передать кое-что руководителям СМИ. Это касалось отражения в СМИ информации о других претендентах в кандидаты на пост президента.
— Передайте своим руководителям: если кто-то из кандидатов в президенты, которые собирают подписи, захочет что-то рассказать вот в таком плане, как это сейчас происходит, это надо сделать, — обратился глава республики к журналистам.
Лукашенко пояснил, что другим претендентам в кандидаты на президентский пост, собирающим подписи для выдвижения в кандидаты, следует предложить сообщить о сборе подписей в СМИ при их желании.
— Предложите. Если они хотят. Не хотят — это их право, — указал он.
Здесь же белорусский лидер указал на то, что необходимо соблюдать равновесие в этом вопросе — «ибо опять же будут упрекать». При этом Лукашенко заметил, что дело даже в том, сколько инициативных подписей собрано инициативными группами. Но лично для него важно наблюдать процесс сбора подписей и то, что говорят люди.
— Для меня это важно как президента. Что, может быть, не важно для других кандидатов, но для меня — важно, — прокомментировал глава Беларуси.
А резюмируя, добавил, что следует каждому из участников электоральной гонки рассказать о том, как у них идет сбор подписей и т.д.
— Хотя бы по несколько минут. Точно так, как у меня здесь, чтобы они могли высказаться, — заключил президент.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».
А еще президент сказал, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы 2025. Также глава Беларуси поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку после достижения планки в 1,5 миллиона.
Также белорусский лидер рассказал, что перекрестился после инициативы ФПБ собирать за него подписи.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.