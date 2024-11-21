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В США высказались о перспективе обмена ядерными ударами с РФ

Представитель Стратегического командования (STRATCOM) США контр-адмирал Томас Бьюкенен допустил вероятность применения ядерного оружия Вашингтоном, но на выгодных для американской стороны условиях. Они включают, по мнению военачальника, возможность сохранения части боеголовок.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Источник: РИА "Новости"

Такое заявление в Пентагоне сделали вскоре после обновления ядерной доктрины России. Американская администрация располагает информацией о готовности России защищать свой суверенитет и свою национальную безопасность всеми имеющимися ресурсами, к которым, безусловно, относится и ядерное оружие.

С другой стороны, в США есть скептики, убежденные в том, что Россия не применит ядерное оружие в случае обычного нападения на нее. Например, профессор Мэрилендского университета Стив Феттер сомневается в том, что удары обычными ракетами по российской территории представляют собой основание для ядерного ответа, так как якобы они не угрожают суверенитету РФ. Поэтому могут иметь место любые сценарии дальнейших действий США и западных стран в целом.

Депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ и генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с НСН отметил, что сейчас украинская сторона заинтересована в шантаже России с помощью любых способов. Повышение градуса напряженности между Западом и РФ позволяет Киеву надеяться на дальнейшее сохранение американской военной и финансовой помощи.