В США высказались о перспективе обмена ядерными ударами с РФ

Такое заявление в Пентагоне сделали вскоре после обновления ядерной доктрины России. Американская администрация располагает информацией о готовности России защищать свой суверенитет и свою национальную безопасность всеми имеющимися ресурсами, к которым, безусловно, относится и ядерное оружие.
С другой стороны, в США есть скептики, убежденные в том, что Россия не применит ядерное оружие в случае обычного нападения на нее. Например, профессор Мэрилендского университета Стив Феттер сомневается в том, что удары обычными ракетами по российской территории представляют собой основание для ядерного ответа, так как якобы они не угрожают суверенитету РФ. Поэтому могут иметь место любые сценарии дальнейших действий США и западных стран в целом.
Депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ и генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с НСН отметил, что сейчас украинская сторона заинтересована в шантаже России с помощью любых способов. Повышение градуса напряженности между Западом и РФ позволяет Киеву надеяться на дальнейшее сохранение американской военной и финансовой помощи.