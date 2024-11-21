В США высказались о перспективе обмена ядерными ударами с РФ

С другой стороны, в США есть скептики, убежденные в том, что Россия не применит ядерное оружие в случае обычного нападения на нее. Например, профессор Мэрилендского университета Стив Феттер сомневается в том, что удары обычными ракетами по российской территории представляют собой основание для ядерного ответа, так как якобы они не угрожают суверенитету РФ. Поэтому могут иметь место любые сценарии дальнейших действий США и западных стран в целом.