Губернатор Самарской области встретится с болельщиками ХК «Лада» из Тольятти

В четверг, 21 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретится с болельщиками тольяттинского хоккейного клуба «Лада». Об этом сообщили в клубе.
«Встреча пройдет в зале для пресс-конференций “Лада-Арены” на третьем этаже. Глава региона ответит на все интересующие вопросы о будущем ХК “Лада”, — рассказали в пресс-службе.
Мероприятие должно начаться после окончания пресс-конференции по итогам матча «Лада» — «Салават Юлаев». Всех желающих задать вопросы губернатору или послушать ответы ждут в фойе арены возле 8-го сектора.
В клубе отметили, что количество посадочных мест в зале ограничено, поэтому попасть смогут не все. Напомним, «Лада» из Тольятти в этом сезоне вернулась в КХЛ, и у нее начались финансовые проблемы. Ранее Вячеслав Федорищев поручал разобраться с долгами по зарплате в клубе.