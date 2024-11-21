Губернатор Самарской области встретится с болельщиками ХК «Лада» из Тольятти

В клубе отметили, что количество посадочных мест в зале ограничено, поэтому попасть смогут не все. Напомним, «Лада» из Тольятти в этом сезоне вернулась в КХЛ, и у нее начались финансовые проблемы. Ранее Вячеслав Федорищев поручал разобраться с долгами по зарплате в клубе.