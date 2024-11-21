Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области встретится с болельщиками ХК «Лада» из Тольятти

Болельщики тольяттинского ХК «Лада» смогут задать вопросы губернатору Вячеславу Федорищеву 21 ноября.

Источник: ХК «Лада»

В четверг, 21 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретится с болельщиками тольяттинского хоккейного клуба «Лада». Об этом сообщили в клубе.

«Встреча пройдет в зале для пресс-конференций “Лада-Арены” на третьем этаже. Глава региона ответит на все интересующие вопросы о будущем ХК “Лада”, — рассказали в пресс-службе.

Мероприятие должно начаться после окончания пресс-конференции по итогам матча «Лада» — «Салават Юлаев». Всех желающих задать вопросы губернатору или послушать ответы ждут в фойе арены возле 8-го сектора.

В клубе отметили, что количество посадочных мест в зале ограничено, поэтому попасть смогут не все. Напомним, «Лада» из Тольятти в этом сезоне вернулась в КХЛ, и у нее начались финансовые проблемы. Ранее Вячеслав Федорищев поручал разобраться с долгами по зарплате в клубе.