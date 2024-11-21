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Путин отметил многодетных матерей госнаградами

Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из шести регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны, в том числе присвоил звания «Мать-героиня».

Указ главы государства опубликован в на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Гылке Оксане Сергеевне, Воронежская область, Климовой Людмиле Леонидовне, Курганская область, Решитовой Ларисе Витальевне, Омская область, Синибабновой Зое Васильевне, Воронежская область», — говорится в документе.

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» награждены семьи из Курской и Воронежской областей, а также из Чувашии.

Путин Владимир