Полпред Жога посетил металлургический завод в Каменске-Уральском

Также в ходе своего рабочего визита в Каменске-Уральском Жога встретился с общественниками и добровольцами, которые помогают бойцам СВО и приехал на выставку патриотических объединений. Затем полпред посетил Центр бокса «Витязь» и Центр образования «Аксиома», а также другие объекты спортивной и образовательной инфраструктуры.
«Объекты, которые мы сегодня посмотрели, появились благодаря национальным проектам. За время своего существования этот механизм зарекомендовал себя с самой положительной стороны, и сегодня мы готовимся к запуску новых и перезапуску прежних нацпроектов», — отметил Артем Жога.
УралПолитRu ранее сообщал, что полпред 13 ноября приезжал с рабочим визитом в Первоуральск, где встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В городе они посетили новотрубный завод, образовательный центр «Институт развития дуального образования» и поликлинику № 3.