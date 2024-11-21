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Полпред Жога посетил металлургический завод в Каменске-Уральском

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноября, УралПолит.Ru. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил цех металлургического завода в Каменске-Уральском. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Также в ходе своего рабочего визита в Каменске-Уральском Жога встретился с общественниками и добровольцами, которые помогают бойцам СВО и приехал на выставку патриотических объединений. Затем полпред посетил Центр бокса «Витязь» и Центр образования «Аксиома», а также другие объекты спортивной и образовательной инфраструктуры.

«Объекты, которые мы сегодня посмотрели, появились благодаря национальным проектам. За время своего существования этот механизм зарекомендовал себя с самой положительной стороны, и сегодня мы готовимся к запуску новых и перезапуску прежних нацпроектов», — отметил Артем Жога.

УралПолитRu ранее сообщал, что полпред 13 ноября приезжал с рабочим визитом в Первоуральск, где встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В городе они посетили новотрубный завод, образовательный центр «Институт развития дуального образования» и поликлинику № 3.