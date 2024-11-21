Полпред Жога посетил металлургический завод в Каменске-Уральском

Также в ходе своего рабочего визита в Каменске-Уральском Жога встретился с общественниками и добровольцами, которые помогают бойцам СВО и приехал на выставку патриотических объединений. Затем полпред посетил Центр бокса «Витязь» и Центр образования «Аксиома», а также другие объекты спортивной и образовательной инфраструктуры.