Спецназ Узбекистана и Казахстана отработал боевые навыки

«Во время учений казахстанские и узбекские военнослужащие в тесном контакте отработали учебно-боевые задачи. Подобные мероприятия способствуют обмену опытом, приобретению и закреплению боевых навыков, слаживанию контингентов, повышению обороноспособности двух государств» Полковник С. Бурбасов.