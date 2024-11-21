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Спецназ Узбекистана и Казахстана отработал боевые навыки

В Узбекистане завершились совместные учения «Канжар-2024» с участием казахстанских.

В Узбекистане завершились совместные учения «Канжар-2024» с участием казахстанских военнослужащих, передает DKnews.kz.

На горном полигоне «Фориш» Центрального военного округа прошли совместные тактико-специальные учения «Канжар-2024».

В них приняли участие подразделения Сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана и Казахстана.

В течение десяти дней военнослужащие двух стран проводили стрельбы из различных видов огнестрельного оружия, отрабатывали тактику ведения боя в зонах проживания условного населения.

Учения начались с разработки и проведения наступательной операции. Минометные расчеты, снайперы, пулеметчики и операторы беспилотников нанесли сокрушительные удары по зданиям, служившим укрытием для условного противника.

Последующую зачистку объектов с использованием бронетехники и специально обученных собак провела сводная инженерно-саперная группа.

За заключительным этапом учений наблюдали представители Министерства обороны Узбекистана, командующий войсками Центрального военного округа и заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана полковник Саят Бурбасов.

«Во время учений казахстанские и узбекские военнослужащие в тесном контакте отработали учебно-боевые задачи. Подобные мероприятия способствуют обмену опытом, приобретению и закреплению боевых навыков, слаживанию контингентов, повышению обороноспособности двух государств» Полковник С. Бурбасов.

На церемонии закрытия мероприятия была подчеркнута важность укрепления дружественных и партнерских отношений между двумя братскими странами.

По итогам учений военнослужащие, продемонстрировавшие лучшие результаты, были отмечены специальными нагрудными знаками министерств обороны Казахстана и Узбекистана.

учения