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Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву

БРАТИСЛАВА, 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить в мае Москву.

Источник: © РИА Новости

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал Фицо на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Премьер Словакии отметил, что вместе с президентом Сербии они придерживаются одного мнения о необходимости уважать государства, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.

В начале октября Фицо объявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда отметил, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». Позже Фицо заявил, что считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в следующем году.