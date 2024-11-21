Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал Фицо на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
Премьер Словакии отметил, что вместе с президентом Сербии они придерживаются одного мнения о необходимости уважать государства, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.
В начале октября Фицо объявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда отметил, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». Позже Фицо заявил, что считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в следующем году.