Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву

В начале октября Фицо объявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда отметил, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». Позже Фицо заявил, что считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в следующем году.