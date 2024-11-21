Эксперт объяснил, что стоит за заявлением Пентагона о ядерных ударах

Ранее на слова представителя Стратегического командования (STRATCOM) Томаса Бьюкенена о том, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к такому сценарию «на наиболее приемлемых условиях», отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию и стремится не допустить ядерного конфликта. На такой же подход, лишенный провокаций, Москва рассчитывает и со стороны Запада.