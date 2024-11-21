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Эксперт объяснил, что стоит за заявлением Пентагона о ядерных ударах

Заявление представителя Пентагона о ядерных ударах по другим государствам, в том числе по России, следует рассматривать как попытку устрашения. Так считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Об обмене ядерными ударами США с противниками заявил представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен. Он объяснил, что Вашингтон допускает использование арсенала ядерного оружия при условии, что часть его сохранится для сдерживания враждебно настроенных стран.

Андрей Кошкин обратил внимание на то, что заявления о том, что в применении ядерного оружия нет ничего страшного, слишком часто стали транслировать на публику представители военных ведомств НАТО и США. Эксперт уверен, что это делается намеренно, чтобы воздействовать на мировое сообщество.

«Этот бред рассчитан на информационное воздействие, которое будет продолжаться до 20 января 2025 года, пока в должность не вступит новый президент США», — цитирует Кошкина «Инфо 24».

Эксперт подчеркнул, что свое заявление американский контр-адмирал Томас Бьюкенен адресовал России. Он уверен, что таким образом Вашингтон желает повлиять на Москву, заставить смягчить позицию по украинскому конфликту.

«Это попытка запугать Россию любыми формами и методами, запугать власть, запугать общество, запугать европейских обывателей для того, чтобы добиться от Москвы каких-то уступок по Украине», — объяснил Кошкин.

Эксперт добавил, что подобные заявления вызваны обеспокоенностью политиков и лидеров стран ЕС и США успехами российской армии. Сейчас власти западных стран пытаются остановить Россию на условиях, которые выгодны им.

Ранее на слова представителя Стратегического командования (STRATCOM) Томаса Бьюкенена о том, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к такому сценарию «на наиболее приемлемых условиях», отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию и стремится не допустить ядерного конфликта. На такой же подход, лишенный провокаций, Москва рассчитывает и со стороны Запада.

Представители Китая назвали позицию США относительно обмена ядерными ударами «устаревшим мышлением», которое объясняется стремлением Штатов к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству.