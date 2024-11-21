Эксперт объяснил, что стоит за заявлением Пентагона о ядерных ударах

Андрей Кошкин обратил внимание на то, что заявления о том, что в применении ядерного оружия нет ничего страшного, слишком часто стали транслировать на публику представители военных ведомств НАТО и США. Эксперт уверен, что это делается намеренно, чтобы воздействовать на мировое сообщество.
«Этот бред рассчитан на информационное воздействие, которое будет продолжаться до 20 января 2025 года, пока в должность не вступит новый президент США», — цитирует Кошкина «Инфо 24».
Эксперт подчеркнул, что свое заявление американский контр-адмирал Томас Бьюкенен адресовал России. Он уверен, что таким образом Вашингтон желает повлиять на Москву, заставить смягчить позицию по украинскому конфликту.
«Это попытка запугать Россию любыми формами и методами, запугать власть, запугать общество, запугать европейских обывателей для того, чтобы добиться от Москвы каких-то уступок по Украине», — объяснил Кошкин.
Эксперт добавил, что подобные заявления вызваны обеспокоенностью политиков и лидеров стран ЕС и США успехами российской армии. Сейчас власти западных стран пытаются остановить Россию на условиях, которые выгодны им.
Ранее на слова представителя Стратегического командования (STRATCOM) Томаса Бьюкенена о том, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к такому сценарию «на наиболее приемлемых условиях», отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию и стремится не допустить ядерного конфликта. На такой же подход, лишенный провокаций, Москва рассчитывает и со стороны Запада.
Представители Китая назвали позицию США относительно обмена ядерными ударами «устаревшим мышлением», которое объясняется стремлением Штатов к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству.