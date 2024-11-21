СМИ заявили о готовности Нидерландов арестовать Нетаньяху по прибытии в страну

Ранее в этот день Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху. Суд указал, что решение было принято в связи с «преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в период как минимум с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года».
«Если он (Нетаньяху — Ред.) приземлится на голландской земле, он будет арестован», — цитирует его издание De Telegraaf.
В материале уточняется, что Нидерланды также не будут устанавливать «несущественные» контакты с израильским премьер-министром. То же касается экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, на арест которого МУС также выдал ордер.
При этом факт посещения Нидерландов кем-то из них маловероятен.
Офис Нетаньяху ранее в этот день, комментируя выдачу ордера, обвинил МУС в изоляции страны и «содействии террористическим актам» против еврейского государства.
В ноябре прошлого года Израиль отказался от сотрудничества с МУС в расследовании ситуации в Палестине. Представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор подчеркнул, что у Тель-Авива отсутствует доверие к деятельности следственной комиссии МУС.
Тогда же адвокат Бурак Бекироглу сообщал, что Турция подготовила иск в МУС против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Турция считает, что любой международный протест или давление суда замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду.
20 мая 2024 года прокурор МУС выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху. Суд обвиняет его в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Палестины с 8 октября 2023 года.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.