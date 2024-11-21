СМИ заявили о готовности Нидерландов арестовать Нетаньяху по прибытии в страну

Ранее в этот день Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху. Суд указал, что решение было принято в связи с «преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в период как минимум с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года».