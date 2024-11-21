Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим аграриям Самарской области

«Каждый из вас формирует продовольственную безопасность Самарской области. В этом году вам пришлось столкнуться с целым рядом вызовов — от неблагоприятных погодных условий до санкционных ограничений. Но несмотря на это, Самарская область продемонстрировала устойчивость АПК, добилась существенных результатов».