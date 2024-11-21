Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим аграриям Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное мероприятие прошло в театре драмы им. М. Горького.
Сегодня чествовали передовиков АПК, ветеранов сельскохозяйственной отрасли, а также специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Глава региона поблагодарил их за тяжелый самоотверженный труд:
«Каждый из вас формирует продовольственную безопасность Самарской области. В этом году вам пришлось столкнуться с целым рядом вызовов — от неблагоприятных погодных условий до санкционных ограничений. Но несмотря на это, Самарская область продемонстрировала устойчивость АПК, добилась существенных результатов».
Лучшим представителям отрасли вручили почетные грамоты министерства сельского хозяйства РФ, почетный знак губернатора Самарской области «За содействие ВС РФ». Также отличившиеся сотрудники получили благодарности губернатора.
Особые слова признательности Вячеслав Федорищев выразил аграриям за поддержку участников СВО. Они регулярно передают для защитников Отечества продукты и технику.
Также губернатор рассказал о планах по развитию отрасли. В частности, предполагается усилить меры поддержки для аграриев. Большое внимание планируется уделить развитию кадрового потенциала.