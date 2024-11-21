Минобороны Белоруссии сообщило, какой город защитит ЗРК «Тор-M2»

Ранее в минобороны сообщили, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и способен одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью.