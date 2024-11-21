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TNI: опасная авантюра Байдена с ATACMS может обернуться катастрофой

Неважно, сколько ракет большой дальности США передадут Украине — они не изменят ситуацию на поле боя, как и ранее пожертвованные Киеву западные танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, средств ПВО, системы HIMARS и даже хваленые истребители F-16: война для Киева проиграна, пишет Дэниел Дэвис в статье для The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Посольство США в Киеве в среду закрылось из-за опасений неизбежности российской атаки после необъяснимой эскалации конфликта Джо Байденом, который разрешил бить американскими ракетами ATACMS вглубь территории России.

Непонятно, почему в конце военного конфликта и в конце своего президентства Байден решил предпринять действия, которые несут в себе значительный риск эскалации, говорится в статье TNI.

То, что это решение представляет серьезную и ненужную опасность для США и одновременно повышает вероятность поражения Украины, — совершенно очевидно.

Неочевидно это только для тех, кто готов смотреть на вещи сквозь призму реальности. И в США есть те, кто, казалось бы, обладая большим профессиональным опытом, приветствовал решение Байдена. Например, в его поддержку выступили бывшие генералы Джек Кин, Барри Маккаффри и Уэсли Кларк. Кин еще и пожаловался, что до сих пор остается слишком много ограничений на использование ракет.

Эти генералы — приверженцы войны — на протяжении всего российско-украинского конфликта публично давали катастрофические советы. Например, в сентябре 2023 года, когда украинское летнее наступление обернулось полным провалом, американский четырехзвездный генерал Дэвид Петреус заявил, что Украина все еще может заставить российскую оборону «рухнуть».

Однако основы конфликта показали, что у Украины практически нет шансов на успех.

Как мог Петреус не понимать этих основ? И даже спустя месяцы после того, как провал Киева стал совершенно очевиден, он продолжал утверждать, что русские дрогнут.

Наиболее благоразумным, рациональным и нравственным курсом действий для Киева и Запада является поиск урегулирования путем переговоров. Тем не менее высокопоставленные генералы в США советуют продолжать военные действия.

Продолжение игнорирования реальности — и прислушивание к генералам — наверняка увеличит конечную цену проигрыша Украины в этом конфликте.

Но еще хуже то, что творит сейчас Байден. Он рискует расширить конфликт и потенциально втянуть США в прямое противостояние с Россией. Москва недвусмысленно дала понять, что применение американских или западных ракет большой дальности против России будет сочтено прямым вмешательством Запада и повлечет за собой ответные действия.

Безрассудно рисковать расширением конфликта особенно потому, что в этом нет никакой военной выгоды. Напротив, это представляет собой серьезный стратегический риск втягивания в войну.

Трамп был избран американским народом отчасти потому, что поклялся положить конец боевым действиям на Украине. Байден, пойдя на такой бессмысленный риск за два месяца до окончания своего президентского срока, может лишить Трампа шансов на достижение мира.

Самые верные сторонники Байдена должны срочно призвать его прекратить эту подстрекательскую кампанию, пока не стало слишком поздно. Безопасность США должна стать приоритетом для всех американцев.

Байден Джо