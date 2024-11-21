TNI: опасная авантюра Байдена с ATACMS может обернуться катастрофой

Неочевидно это только для тех, кто готов смотреть на вещи сквозь призму реальности. И в США есть те, кто, казалось бы, обладая большим профессиональным опытом, приветствовал решение Байдена. Например, в его поддержку выступили бывшие генералы Джек Кин, Барри Маккаффри и Уэсли Кларк. Кин еще и пожаловался, что до сих пор остается слишком много ограничений на использование ракет.