Посольство США в Киеве в среду закрылось из-за опасений неизбежности российской атаки после необъяснимой эскалации конфликта Джо Байденом, который разрешил бить американскими ракетами ATACMS вглубь территории России.
Непонятно, почему в конце военного конфликта и в конце своего президентства Байден решил предпринять действия, которые несут в себе значительный риск эскалации, говорится в статье TNI.
Неочевидно это только для тех, кто готов смотреть на вещи сквозь призму реальности. И в США есть те, кто, казалось бы, обладая большим профессиональным опытом, приветствовал решение Байдена. Например, в его поддержку выступили бывшие генералы Джек Кин, Барри Маккаффри и Уэсли Кларк. Кин еще и пожаловался, что до сих пор остается слишком много ограничений на использование ракет.
Эти генералы — приверженцы войны — на протяжении всего российско-украинского конфликта публично давали катастрофические советы. Например, в сентябре 2023 года, когда украинское летнее наступление обернулось полным провалом, американский четырехзвездный генерал Дэвид Петреус заявил, что Украина все еще может заставить российскую оборону «рухнуть».
Как мог Петреус не понимать этих основ? И даже спустя месяцы после того, как провал Киева стал совершенно очевиден, он продолжал утверждать, что русские дрогнут.
Наиболее благоразумным, рациональным и нравственным курсом действий для Киева и Запада является поиск урегулирования путем переговоров. Тем не менее высокопоставленные генералы в США советуют продолжать военные действия.
Но еще хуже то, что творит сейчас Байден. Он рискует расширить конфликт и потенциально втянуть США в прямое противостояние с Россией. Москва недвусмысленно дала понять, что применение американских или западных ракет большой дальности против России будет сочтено прямым вмешательством Запада и повлечет за собой ответные действия.
Трамп был избран американским народом отчасти потому, что поклялся положить конец боевым действиям на Украине. Байден, пойдя на такой бессмысленный риск за два месяца до окончания своего президентского срока, может лишить Трампа шансов на достижение мира.
Самые верные сторонники Байдена должны срочно призвать его прекратить эту подстрекательскую кампанию, пока не стало слишком поздно. Безопасность США должна стать приоритетом для всех американцев.