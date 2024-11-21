Посольство России осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии

«В связи с решением о запрете с 18 ноября на найм граждан России в качестве капитанов на коммерческие суда под норвежским флагом посольство считает необходимым обозначить следующее. Рассматриваем эту меру как один из многочисленных шагов норвежских властей по вытеснению всего, связанного с Россией, из экономической, социальной и культурной жизни Норвегии. Квалифицируем это как вопиющую дискриминацию по национальному признаку», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.