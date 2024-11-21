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Посольство России осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Посольство России в Норвегии назвало запрет властей Норвегии на найм российских капитанов на суда под норвежским флагом дискриминацией по национальному признаку.

Источник: Reuters

«В связи с решением о запрете с 18 ноября на найм граждан России в качестве капитанов на коммерческие суда под норвежским флагом посольство считает необходимым обозначить следующее. Рассматриваем эту меру как один из многочисленных шагов норвежских властей по вытеснению всего, связанного с Россией, из экономической, социальной и культурной жизни Норвегии. Квалифицируем это как вопиющую дискриминацию по национальному признаку», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство отметило, что власти под лозунгом укрепления национальной безопасности готовы ослабить безопасность мореплавания, избавляясь от опытных профессионалов своего дела.