Токаев подписал закон о реформировании судебной системы Казахстана

«В этом направлении предстоит многое сделать. Как я уже отметил, хорошие результаты показало внедрение административной юстиции. Однако новая реформа судопроизводства вскрыла множество недочетов в деятельности государственных органов. Надо признать, что должная работа над ошибками в достаточной мере не проводилась. Это приводит к излишней нагрузке на суды по делам, в которых госорганы оказываются в итоге неправы», — отметит тогда президент.