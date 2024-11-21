Аксенов объявил об отмене массовых мероприятий в Крыму в период новогодних праздников

По словам Аксенова, главной задачей остается обеспечение безопасности жителей Крыма. Также он считает важным таким образом поддержать участников специальной военной операции. С моральной точки зрения, по мнению политика, учитывая участие некоторых жителей Крыма в специальной военной операции, развлекательные мероприятия сейчас не совсем уместны. В знак солидарности с участниками СВО он призвал отметить Новый год скромно, без излишней торжественности.