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Аксенов объявил об отмене массовых мероприятий в Крыму в период новогодних праздников

В Крыму отказались от проведения массовых мероприятий на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

В период новогодних праздников проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, главной задачей остается обеспечение безопасности жителей Крыма. Также он считает важным таким образом поддержать участников специальной военной операции. С моральной точки зрения, по мнению политика, учитывая участие некоторых жителей Крыма в специальной военной операции, развлекательные мероприятия сейчас не совсем уместны. В знак солидарности с участниками СВО он призвал отметить Новый год скромно, без излишней торжественности.

Стоит отметить, что решение об отмене массовых мероприятий в Крыму принимается уже третий год подряд.