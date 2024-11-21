Кочанова: Беларусь нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с Узбекистаном

Наталья Кочанова поздравила Танзилу Нарбаеву с избранием председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. «Та политика, которая проводится в вашей стране, направлена прежде всего на людей. Мы уверены, что продолжим наше плодотворное сотрудничество на благо наших народов и наших стран. И мы искренне вас поздравляем. Удачи, успехов в работе и самые добрые пожелания нашим коллегам, узбекским друзьям», — отметила Наталья Кочанова.



По словам спикера, мы нацелены на дальнейшее сотрудничество. «И я хочу заверить вас, что мы искренне ждем вас, ваших коллег, делегацию на третьем женском форуме. Мы уже определились: это будет Витебская область, город Витебск», — подчеркнула председатель Совета Республики.



Наталья Кочанова добавила, что третий белорусско-узбекский женский бизнес-форум состоится в августе следующего года.



Спикер отметила, что в 2025 году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. «Будем рады видеть ребят из Узбекистана на мероприятиях “Поезда Памяти” в 2025 году. Благодарим за то, что молодежь Узбекистана принимала участие в проекте в этом году», — дополнила она.