Белорусы рассказали, почему не пропускают ни одну электоральную кампанию

Мы спросили у жителей нашей страны, пойдут ли они на выборы в следующем году и по каким критериям будут определять кандидата, за которого отдадут голос.



Сергей Кудиков, кузнец, мастер народного промысла:



— В нашей семье четверо детей, поэтому для меня важен вопрос безопасности. Хочу, чтобы они росли под мирным небом в своем родном городе Мстиславле и у них было бы все для успешного развития, как сейчас в нашей стране. Я, к примеру, считаю себя успешным человеком: построил дом, квартиру, занимаюсь любимым делом, постоянно участвую в фестивалях, выставках, творческих конкурсах, дорожу своей семьей. Все это для меня — счастье.



Приятно, что многое в Беларуси строится на соблюдении традиций, на сохранении народных промыслов. У нас работают тысячи домов культуры, центров ремесел, клубов, где каждый может заняться творчеством. Молодежи открыты все пути. Хотите заниматься бизнесом — пожалуйста! Законы и в этой сфере предельно прозрачные. Общаясь с многими знакомыми из разных стран, я сделал выводы, что такой социальной поддержки, как в Беларуси, нигде больше нет. Я ценю это. Поэтому на выборах отдам свой голос за человека, который продолжит развитие страны в том же направлении, будет проявлять заботу о людях.



Ольга Веремеева, учитель истории Могилевского архитектурно-строительного колледжа:



— Преподаю историю ребятам 15−16 лет. Они пока не имеют права участвовать в избирательной кампании, но уже хорошо понимают, что на выборах важен каждый голос, а исполнить свой гражданский долг — обязанность каждого, потому что речь идет о будущем страны.



Во время занятий мы обсуждаем с ребятами разные темы, вспоминаем героев, сравниваем мечты их и нынешних юношей и девушек. Я уверена в том, что только воспитание чувства эмпатии к событиям минувшего помогает вырастить патриотов. Для меня важно то, что Беларусь делает многое, чтобы сохранить историческую память, не допустить реабилитации нацизма и попыток переписать наше прошлое. А потому хотела бы видеть на посту Президента того, кто продолжит проводить политику, направленную на сохранение исторической памяти, на защиту от ее искажения, того, кто будет оберегать и укреплять единство нашей Родины.



Владислав Вербила, студент БГПУ им. Максима Танка:



— Выборы Президента — вопрос номер один сейчас. По моим наблюдениям, вокруг обсуждают эту кампанию, следят за процессом сбора подписей. Я уверен, что молодежь примет активное участие в выборах — сужу об этом по своему окружению. Молодежь прекрасно видит, как много государство делает для повышения нашего статуса, как дает возможности реализоваться. У нас доступное для всех образование, у целевиков и бюджетников гарантированное первое рабочее место после окончания вуза, студенческие инициативы поддерживаются.



Будущий глава государства должен быть человеком ответственным, порядочным, обладать богатым жизненным опытом, иметь четкую программу действий, чтобы продолжить вести страну к процветанию. Ему нужно уметь находить точки роста для экономики и для общества, обладать стратегическим мышлением, уметь анализировать политическую ситуацию и предвидеть последствия своих решений. Лично я проголосую за того, кто смотрит в будущее, постоянно двигается вперед, сохраняя при этом стабильность и спокойствие в стране.



Николай Кукареко, пенсионер:



— На выборы я хожу еще со времен СССР, за свои 80 лет не пропустил ни одной электоральной кампании! Всю жизнь проработал на кране — вначале башенном, потом — на гусеничном и пневмоходу. Участвовал в строительстве метро, Национальной библиотеки, ЦУМа, нового здания музея Великой Отечественной войны… Поэтому, когда вижу, как с каждым годом расцветает родной город, душа радуется. Счастлив за своих детей, они живут отлично: у каждого — квартира, машина, все состоялись в профессии, потому что в Беларуси кто много работает, тот и хорошо получает, заработки у нас не копеечные. Я ушел на заслуженный отдых в 74 года. Пенсия с учетом стажа и возраста приличная, почти как у некоторых зарплата.



Мне кажется, если тебе не безразлична судьба детей, внуков и правнуков, ты обязан участвовать в выборах. Тот, кто говорит, мол, меня политика не касается, не прав. Она касается всех. На выборах мы определяем человека, который будет руководить страной, где каждый из нас живет. Я лично буду голосовать за того, кто уже немало сделал для страны, кто сохраняет и приумножает все лучшее, что досталось от советского времени.



Сергей Мусиенко, директор аналитического центра EcooM:



— Мы отмечаем высокую явку на выборах в последние десятилетия. Физически видно по избирательным участкам, какое количество людей на них приходит. Мы обеспечиваем прозрачные, четкие возможности голосовать избирателям, и они выполняют свой гражданский долг. Такая активность — наша реальность.



Что касается тех, кто принципиально не ходит на выборы, — трудно понять, то ли это протест, то ли социальный инфантилизм, то ли безразличие. Надо глубинно изучать эти категории. Они не принимают участия не только в выборах, но и не проявляют социальной активности, не ходят на субботники, к примеру.



Но в своем большинстве белорусы не безразличны к будущему страны. На мой взгляд, это признак здорового общества, когда люди свое волеизъявление выражают открыто.



Павел Семенов, механизатор ОАО «Дзержинский»:



— На выборы ходим всегда семьей — с дочкой и супругой. Так повелось уже давно. И в этот раз традицию нарушать не будем. Обязательно приму участие в голосовании, потому что забочусь о будущем своей семьи и страны. Это главное в жизни, поэтому пустить ситуацию на самотек было бы крайне глупо с моей стороны.



Считаю, что глава государства должен заботиться о людях, их безопасности, укреплять суверенитет страны, иметь сильные лидерские качества. Делать все возможное, чтобы народ жил достойно: имел возможность работать, вовремя получал зарплату, чтобы прилавки магазинов не пустовали, как в 90-е. Хоть и говорят, что не хлебом единым жив человек, но и продовольственная безопасность очень важна, а мы ее сейчас обеспечиваем на 100%. Точную статистику не знаю, но мне кажется, что в Беларуси многие связаны каким-то образом с АПК. Это стратегически важная отрасль. Поэтому, поддерживая ее на государственном уровне, мы поступаем правильно.



Справочно: социологическое исследование «Факторы устойчивого развития» проведено аналитическим центром ЕсооМ с 1 по 21 октября 2024 года. Выборка — 1580 респондентов, репрезентативна по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5%.



Елена НИКОЛАЕВА,

газета «7 дней».