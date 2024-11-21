Захарова: в Молдове продолжается насаждение неолиберальной повестки

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В Молдове полным ходом идет насильственное насаждение так называемой неолиберальной повестки для того, чтобы «рассказывать населению, которое и так является европейцами, о том, что их будущее в некоей Европе, к которой еще нужно прийти». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Да вы уже, граждане Молдавии, европейцы, вы уже в Европе! Вы своим трудом и своей историей доказали, что внесли колоссальный вклад в европейскую цивилизацию. Кого вы слушаете? Тех, кто рассказывает про “мифическую Европу”, к которой надо дойти?», — сказала Захарова.
Она отметила, что продвижение неолиберальных нарративов в стране продолжается, несмотря на то, что подавляющее большинство жителей страны поддерживает традиционные ценности. В качестве примера она привела отчет Еврокомиссии, в котором Кишиневу было рекомендовано «поработать над расширением ЛГБТ*-повестки».
По словам официального представителя МИД РФ, руководство Молдовы, «подтягивая» страну к НАТО, фактически превращает республику в логистическую базу для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Несмотря на то, что большинство молдаван выступают против сближения с НАТО, руководство продолжает подтягивать республику к альянсу. В качестве приоритета называется сохранение статуса доверенного партнера альянса. На практике, как отмечают политологи, это означает форсированное превращение страны в логистическую базу для снабжения ВСУ», — отметила дипломат.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.