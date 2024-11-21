Захарова: в Молдове продолжается насаждение неолиберальной повестки

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В Молдове полным ходом идет насильственное насаждение так называемой неолиберальной повестки для того, чтобы «рассказывать населению, которое и так является европейцами, о том, что их будущее в некоей Европе, к которой еще нужно прийти». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.