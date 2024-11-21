Данный международный договор направлен на либерализацию условий взаимной торговли ЕАЭС с Монголией, в частности, на упрощение ее условий и таможенных процедур за счет обнуления пошлин на 375 товарных позиций.
Реализация документа позволит обеспечить экспортерам Беларуси конкурентные условия поставок товаров и экономию в части уплаты таможенных пошлин в Монголии.
На проведение переговоров по проекту временного торгового соглашения и его подписание уполномочено правительство.
Лукашенко одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 426, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Данный международный договор направлен на либерализацию условий взаимной торговли ЕАЭС с Монголией, в частности, на упрощение ее условий и таможенных процедур за счет обнуления пошлин на 375 товарных позиций.