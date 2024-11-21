Лукашенко одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией

Данный международный договор направлен на либерализацию условий взаимной торговли ЕАЭС с Монголией, в частности, на упрощение ее условий и таможенных процедур за счет обнуления пошлин на 375 товарных позиций.



Реализация документа позволит обеспечить экспортерам Беларуси конкурентные условия поставок товаров и экономию в части уплаты таможенных пошлин в Монголии.



На проведение переговоров по проекту временного торгового соглашения и его подписание уполномочено правительство.