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Лукашенко одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 426, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Данный международный договор направлен на либерализацию условий взаимной торговли ЕАЭС с Монголией, в частности, на упрощение ее условий и таможенных процедур за счет обнуления пошлин на 375 товарных позиций.

Реализация документа позволит обеспечить экспортерам Беларуси конкурентные условия поставок товаров и экономию в части уплаты таможенных пошлин в Монголии.

На проведение переговоров по проекту временного торгового соглашения и его подписание уполномочено правительство.

ЕАЭС
закон
Лукашенко Александр