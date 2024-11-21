С начала года в госсобственность возвращено более 2 млн га сельхозземель

В их числе — использование земли в соответствии с целевым назначением, уплата налогов, привлечение инвестиций, развитие сельских территорий и другие. Для соблюдения всех юридических процедур вносятся изменения в положение министерства сельского хозяйства в части наделения госоргана компетенцией по разработке и утверждению типового положения и алгоритма действий этой специальной региональной комиссии. После МСХ разработает положение и алгоритм действий региональной комиссии по урегулированию вопроса продолжения права землепользования для действующих сельхозпроизводителей.