С начала года в госсобственность возвращено более 2 млн га сельхозземель

В правительстве на заседании Комиссии по вопросам земельных ресурсов под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели ряд вопросов, связанных с изъятием земельных участков у аграриев, передает Primeminister.kz.
Главный вопрос — создание правовой базы для определения добросовестных и недобросовестных землепользователей, которая даст возможность уполномоченным органам действовать в рамках правового поля при принятии этих решений.
Для этого рабочая группа под председательством вице-министра сельского хозяйства, в которую входят заместители акимов областей, представители Генеральной прокуратуры, Судебной Администрации, Агентства по противодействию коррупции, Министерства национальной экономики и НПП «Атамекен», выработала предложение по созданию специальных комиссий в регионах. Они будут заниматься урегулированием вопроса продолжения права землепользования на основе ряда критериев.
В их числе — использование земли в соответствии с целевым назначением, уплата налогов, привлечение инвестиций, развитие сельских территорий и другие. Для соблюдения всех юридических процедур вносятся изменения в положение министерства сельского хозяйства в части наделения госоргана компетенцией по разработке и утверждению типового положения и алгоритма действий этой специальной региональной комиссии. После МСХ разработает положение и алгоритм действий региональной комиссии по урегулированию вопроса продолжения права землепользования для действующих сельхозпроизводителей.
Также на заседании рассмотрели вопрос владельцев сельхозземель в Карагандинской и Павлодарской областях, у которых возникло дублирование во владении из-за наложения границ.
По итогам обсуждения Серик Жумангарин поручил тщательно изучить все архивные документы и картографические данные для выяснения истинных границ спорных земель и решения возникшего вопроса.
Напомним, с начала 2024 года в государственную собственность возвращено более 2 млн га сельскохозяйственных земель. Комитет управления земельными ресурсами МСХ провел около 1750 внеплановых проверок в отношении землепользователей на общей площади 2,8 млн га. По их результатам внесены 1342 предписания об устранении нарушений земельного законодательства на площади 2,2 млн га.
По выданным ранее в этом году предписаниям начато освоение сельскохозяйственных земель на площади 311,3 тыс. га. Ведутся судебные разбирательства по принудительному изъятию 200,4 тыс. га сельхозземель.
Кроме того, в рамках государственного контроля за использованием и охраной земель, в частности, за законностью принятых местными исполнительными органами решений в области земельного законодательства Казахстана, выявлено 875 незаконных решений акиматов о предоставлении земельных участков сельхозназначения площадью 368,5 тыс. га. Из них 84 решения отменены.
Все проверки проводились на основании обращений граждан и представлений прокуратуры. Основной характер нарушений — предоставление земель вне конкурсов, нарушения порядка проведения конкурсов по предоставлению сельхозземель, предоставление пастбищных угодий общего пользования в раздельное землепользование и другие.