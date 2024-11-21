Глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал о кадровых перестановках в мэрии

Алексея Лошкина попросили рассказать, продолжатся ли перестановки после ухода в отставку глав Ленинского и Курчатовского районов Александра Орла и Сергея Антипова.
— Я назову это некой текущей ротацией, — ответил градоначальник. — В случае с Ленинским районом мы с вами понимаем причины такого решения. Пожелаем всяческих успехов нашему выходцу из глав челябинских районов, чтобы всё у него получилось в Коркино. А что касается Курчатовского района, то здесь возраст. Сергей Васильевич [Антипов] уже пенсионного возраста, он принял для себя решение об уходе.
Новый мэр подчеркнул, что избегает эмоциональных решений в кадровых вопросах и старается сформировать личное мнение о работе того или иного чиновника.
— Семь раз отмеряй, один отрежь. Мне кажется, отчасти эту пословицу можно применить и ко мне. У меня есть некое видение структуры администрации, но я всё-таки хотел бы здесь взвешенного решения и альтернативных точек зрения, — подчеркнул Алексей Лошкин. — Я вообще сторонник социальных лифтов, для меня это технология, которая, я считаю, обладает принципом справедливости, когда люди растут внутри компании. Поэтому полномочия главы Ленинского района сейчас исполняет заместитель (Ольга Гущина — Прим. ред.), я буду смотреть за её работой. В случае с Курчатовским районом я буду придерживаться того же самого. Полномочия возложены на действующего заместителя (Константина Матыгина — Прим. ред.) будем смотреть, как он будет справляться с задачами.
Напомним, два дня назад депутаты гордумы избрали Алексея Лошкина новым градоначальником. После этого в городе произошли первые кадровые перестановки Так, 21 ноября заместителем мэра Челябинска по правовым и имущественным вопросам стал экс-сотрудник прокуратуры Александр Ермолаев. А глава Курчатовского района Сергей Антипов ушёл в отставку по собственному желанию.