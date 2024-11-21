Глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал о кадровых перестановках в мэрии

— Семь раз отмеряй, один отрежь. Мне кажется, отчасти эту пословицу можно применить и ко мне. У меня есть некое видение структуры администрации, но я всё-таки хотел бы здесь взвешенного решения и альтернативных точек зрения, — подчеркнул Алексей Лошкин. — Я вообще сторонник социальных лифтов, для меня это технология, которая, я считаю, обладает принципом справедливости, когда люди растут внутри компании. Поэтому полномочия главы Ленинского района сейчас исполняет заместитель (Ольга Гущина — Прим. ред.), я буду смотреть за её работой. В случае с Курчатовским районом я буду придерживаться того же самого. Полномочия возложены на действующего заместителя (Константина Матыгина — Прим. ред.) будем смотреть, как он будет справляться с задачами.