Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боррель назвал решение МУС об аресте Нетаньяху обязательным для исполнения

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился с тем, что выдача ордера на арест премьер-министра Израиля — политическое решение Международного уголовного суда (МУС). Он призвал считаться с решением судей и отметил, что его обязаны привести в исполнение все государства—члены Евросоюза.

Источник: AP 2024

«Это не политическое решение. Это решение суда, высшего органа правосудия, международного суда. И решение суда должно уважаться и выполняться. — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции.— Это решение является обязательным к исполнению, и все государства, все государства — участники суда, в том числе все члены Европейского союза, обязаны исполнить его» (цитата по AFP).

Решение палаты предварительного производства МУС принято из-за предполагаемых «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года. МУС предполагает, что Биньямин Нетаньяху и уже отправленный в отставку министр обороны Йоав Галант, в частности, использовали голод в качестве метода ведения войны. Приводить ордер МУС в исполнение обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут. Израиль счел решение суда антисемитским и предвзятым.

ЕС