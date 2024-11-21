Боррель назвал решение МУС об аресте Нетаньяху обязательным для исполнения

«Это не политическое решение. Это решение суда, высшего органа правосудия, международного суда. И решение суда должно уважаться и выполняться. — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции.— Это решение является обязательным к исполнению, и все государства, все государства — участники суда, в том числе все члены Европейского союза, обязаны исполнить его» (цитата по AFP).
Решение палаты предварительного производства МУС принято из-за предполагаемых «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года. МУС предполагает, что Биньямин Нетаньяху и уже отправленный в отставку министр обороны Йоав Галант, в частности, использовали голод в качестве метода ведения войны. Приводить ордер МУС в исполнение обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут. Израиль счел решение суда антисемитским и предвзятым.