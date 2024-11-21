Последние зарубежные новости за 21 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

The Economist: кто больше всех проиграет от «трампономики»
Победа Трампа и Республиканцев в США дает ему значительные полномочия. Его политика пересмотра торговли, регулирования и миграции может повлиять на глобальные потоки товаров, капитала и миграции, создавая как победителей, так и проигравших.
TNI: опасная авантюра Байдена с ATACMS может обернуться катастрофой
Поставки США дальнобойных ракет Украине не изменят исход войны, как и западные танки, артиллерия или F-16. Посольство США в Киеве закрыли из-за риска эскалации после разрешения Байдена использовать ATACMS вглубь территории России.
Bild: глава Еврокомиссии спасла человека на борту самолета
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен спасла пассажира на борту рейса LX780. Самолет экстренно приземлился в Брюсселе, где пострадавшего встретили врачи. После этого фон дер Ляйен уехала на встречу на черном «Мерседесе».
CNN: Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей
В США считают, что обрыв подводных кабелей в Балтийском море не был преднамеренным актом, а связан с зацеплением якоря проходящего мимо судна. Инцидент произошел в ноябре, когда кабели между Литвой, Швецией, Финляндией и Германией были повреждены.
NBC: Трамп в первый день на посту президента займется мигрантами
Дональд Трамп в первый день президентства сосредоточится на нелегальной миграции, подписав не менее пяти указов. Он также намерен ввести режим чрезвычайной ситуации и задействует военных для решения миграционного кризиса.