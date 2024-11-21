Последние зарубежные новости за 21 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

В США считают, что обрыв подводных кабелей в Балтийском море не был преднамеренным актом, а связан с зацеплением якоря проходящего мимо судна. Инцидент произошел в ноябре, когда кабели между Литвой, Швецией, Финляндией и Германией были повреждены.