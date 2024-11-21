Путин выступил с обращением к россиянам. Полный текст

Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению.