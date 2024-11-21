Мэтт Гетц снял кандидатуру на пост генпрокурора США из-за секс-скандала

«Очевидно, что вопрос утверждения моей кандидатуры несправедливо отвлекает внимание от важнейшей работы переходной команды Трампа/Вэнса. У нас нет времени, чтобы тратить его на излишне затянувшуюся вашингтонскую разборку, поэтому я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно быть готово к работе с первого же дня», — написал Гетц в X.
В понедельник, 18 ноября, сразу несколько СМИ передали сообщение адвоката свидетельниц, дававших показания в комитете по этике Палаты представителей Конгресса США по делу Мэтта Гетца. Одна из них в ходе слушания заявила, что лично видела, как бывший конгрессмен в 2017 году занимался сексом с ее подругой, которой на тот момент было 17 лет. Правда, свидетельница полагает, что конгрессмен тогда не знал, что ее подруга была несовершеннолетней. Обе девушки утверждают, что бывший конгрессмен от Флориды неоднократно платил им за секс в период с лета 2017 года по начало 2019-го.
Расследование комитета по этике Палаты представителей в отношении Мэтта Гетца началось еще в 2021 году. Сам он все обвинения в свой адрес отрицает. Комитет должен был представить доклад по делу, основанный на собранных доказательствах на прошлой неделе, однако 13 ноября Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Гетца на пост генерального прокурора США. Сразу после этого он сложил полномочия конгрессмена, и комитет не стал публиковать доклад.