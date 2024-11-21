Мэтт Гетц снял кандидатуру на пост генпрокурора США из-за секс-скандала

В понедельник, 18 ноября, сразу несколько СМИ передали сообщение адвоката свидетельниц, дававших показания в комитете по этике Палаты представителей Конгресса США по делу Мэтта Гетца. Одна из них в ходе слушания заявила, что лично видела, как бывший конгрессмен в 2017 году занимался сексом с ее подругой, которой на тот момент было 17 лет. Правда, свидетельница полагает, что конгрессмен тогда не знал, что ее подруга была несовершеннолетней. Обе девушки утверждают, что бывший конгрессмен от Флориды неоднократно платил им за секс в период с лета 2017 года по начало 2019-го.