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Глава МИД России Лавров прилетел в Брест, где подпишет несколько серьезных документов

Глава МИД РФ Лавров прилетел в Брест, где подпишет ряд серьезных документов.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Брест, проинформировал телеграм-канал белорусского дипведомства «Глас МИДа».

Сообщается, что глава российской дипломатии вечером в четверг, 21 ноября, прибыл в Брест. В областном центре в пятницу, 22 ноября будет проходить совместное заседании коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России. В рамках заседание запланировано подписание ряда серьезных документов.

Но еще в белорусском МИДе уточнили, что глава российского внешнеполитического ведомства перед началом встретиться с министром иностранных дел Беларуси. Сергей Лавров и Максим Рыженков возложат цветы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышение зарплат работникам бюджетных организаций.

Также глава Беларуси заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».

Кроме того, в Кремле сообщили, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.