В Израиле с негодованием отвергли обвинения МУС в адрес Нетаньяху и Галанта

В решении сказано, что Израиль должен быть предоставить населению Газы доступ к гуманитарной помощи, на что дополнительно указывало международное сообщество и США. Товары первой необходимости так и не были предоставлены всем нуждающимся. Все это привело к гибели мирных жителей, в том числе детей. Также сильно страдали раненые, которым проводили ампутации и операции без анестезии из-за нехватки лекарств.