Медведев: удар «Орешником», вероятно, и есть то, чего хотел Запад

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми, — написал политик. — Удар гиперзвуковой баллистической ракетой».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил в видеозаявлении об успешном испытании сверхзвуковой ракеты, которую не могут перехватить системы противовоздушной обороны. Ею был нанесен удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш».
Действия России были ответными: Москва отреагировала таким образом на решение США и Великобритании санкционировать удары дальнобойными ракетами по территории РФ.