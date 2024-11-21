Медведев: удар «Орешником», вероятно, и есть то, чего хотел Запад

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нанесенный по «Южмашу» удар новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник», вероятно, и есть то, чего хотел Запад. Таким ироническим замечанием на английском языке зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сопроводил в соцсети X видеозапись удара.