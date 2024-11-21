Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: удар «Орешником», вероятно, и есть то, чего хотел Запад

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нанесенный по «Южмашу» удар новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник», вероятно, и есть то, чего хотел Запад. Таким ироническим замечанием на английском языке зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сопроводил в соцсети X видеозапись удара.

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми, — написал политик. — Удар гиперзвуковой баллистической ракетой».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил в видеозаявлении об успешном испытании сверхзвуковой ракеты, которую не могут перехватить системы противовоздушной обороны. Ею был нанесен удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш».

Действия России были ответными: Москва отреагировала таким образом на решение США и Великобритании санкционировать удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

Медведев Дмитрий