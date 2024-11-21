FT сообщила, что Шольц попал в «ситуацию Байдена»

Если Шольц откажется возливать список, это пойдет вразрез с традициями СДПГ, напомнил депутат из Бохума Аксель Шефер: «В истории СДПГ в послевоенный период всегда считалось само собой разумеющимся, что действующий канцлер — будь то Вилли Брандт в 1972 году, Гельмут Шмидт в 1980 году или Герхард Шредер в 2002 и 2005 годах — будет кандидатом партии на пост канцлера. Я не понимаю, почему они не видят логики». Шефер подчеркнул, что Шольца до сих пор многие уважают за неожиданную победу на выборах 2021 года в Бундестаг, и потому следует уважать его достижения и признавать наличие «ауры избирательного успеха».